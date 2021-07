Sostegni bis | pressing su incentivi auto e caro materie prime

(Di giovedì 1 luglio 2021) Sale ilper prorogare gli ecoe per mettere in campo misure contro il rindei prezzi di alcuneper le costruzioni. Sono iniziate oggi le votazioni in ...

Advertising

borghi_claudio : Mi risulta che il pagamento dei sostegni bis sia arrivato a tutti quelli che avevano già ricevuto il primo. Confermate? - scuolainforma : Sostegni Bis, Pittoni: ‘C’è la possibilità di un Decreto Scuola dove inserire ciò che serve’ - michelemarocco : RT @CislNazionale: ??#LuigiSbarra: accordo raggiunto su #decretosostegni un ottimo risultato. Ora un tavolo di monitoraggio a Palazzo Chigi… - lordbacio : @tartarugacinica Nella mia tabella di marcia iniziavo oggi maHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHA..... Cmq aspetto per v… - Carmela_oltre : RT @mariopittoni: Decreto Sostegni bis, Pittoni (Lega): 'Il Parlamento può migliorare provvedimento, ecco come' - Orizzonte Scuola Notizie… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostegni bis

Orizzonte Scuola

Sono iniziate oggi le votazioni in commissione Bilancio alla Camera sugli emendamenti al, che però entreranno nel vivo solo dal prossimo lunedì. A rallentare in parte i lavori anche la ...Roma, 01 lug 15:00 - Una maggioranza trasversale che apra la strada a un decreto Scuola in cui inserire tutto quello che serve per garantire agli studenti un...All’indice di Cgil, Cisl e Uil è il riferimento all’emendamento che doveva essere approvato con il decreto Sostegni-bis: “Ancora una volta la parola data è venuta meno proprio quando la soluzione era ...Voto unanime per gli interventi finalizzati alla ripresa economica, sociale e civile. Prorogato l’affidamento in house a SAT del servizio rifiuti fino al 31 dicembre 2021 ...