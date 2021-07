Robots | il gioco per giovani inventori

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 luglio 2021) Scoprite l’ingegnere dento di voi! Investirete i panni dell’inventore, intenti ad assemblare il proprio automa attraverso le carte del. Mi raccomando… non dimenticatevi nessun pezzo. Ce ne sono di vari modelli, ma… attenzione al Robot Devastatore e alla sua banda, alla Dinamite e soprattutto alla cattiveria degli avversari!è undi Giampaolo Razzino, illustrato da Laura Petrella ed edito in Italia da Little Rocket Games. E’ giocabile da 2 a 4 persone ed è adatto ad un pubblico dai 6 anni in su. Una partita in media dura 10 minuti. Contenuto della scatola: 18 Carte Bullone 24 Carte ...