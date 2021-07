Renzo Rubino riparte con “Porto Rubino” (Di giovedì 1 luglio 2021) POLIGNANO A MARE – Una speciale chiamata all’imbarco, che ufficializza il ritorno della calda stagione dei live a pochi giorni dall’inizio dell’estate: da una venue incantevole come quella di Polignano a Mare parte il 19 luglio la terza edizione di Porto Rubino, il suggestivo viaggio del cantautore pugliese Renzo Rubino tra i mari della Puglia. Quattro imperdibili tappe per il grandissimo evento musicale che celebra il mare da proteggere, ispirazione per gli artisti, luogo di incontro e arricchimento unico nel suo genere. È in quest’occasione che per estendere il suo abbraccio dal mare ai ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 1 luglio 2021) POLIGNANO A MARE – Una speciale chiamata all’imbarco, che ufficializza il ritorno della calda stagione dei live a pochi giorni dall’inizio dell’estate: da una venue incantevole come quella di Polignano a Mare parte il 19 luglio la terza edizione di, il suggestivo viaggio del cantautore pugliesetra i mari della Puglia. Quattro imperdibili tappe per il grandissimo evento musicale che celebra il mare da proteggere, ispirazione per gli artisti, luogo di incontro e arricchimento unico nel suo genere. È in quest’occasione che per estendere il suo abbraccio dal mare ai ...

Advertising

RADIOEFFEITALIA : Renzo Rubino - Ora - RecensiamoMusic : #Giocare è il nuovo singolo di #RenzoRubino - Renzorubino : RT @4quartiMagazine: .@Renzorubino tra pochi giorni salperà per #PortoRubino2021, ma intanto ecco il nuovo singolo “Giocare“. https://t.co… - 4quartiMagazine : .@Renzorubino tra pochi giorni salperà per #PortoRubino2021, ma intanto ecco il nuovo singolo “Giocare“. - AllMusicItalia : Renzo Rubino ha lanciato il singolo 'Giocare'. Tra poco il ritorno live in Puglia con 4 serate del Porto Rubino Tou… -