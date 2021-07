Pogacar | crono da padrone | chi lo ferma?

(Di giovedì 1 luglio 2021) Lo sloveno stacca già tutti i rivali, Van der Poel resta in giallo. Si è costituita la tifosa che ha provocato la maxi caduta nella prima tappa di ANGELO COSTA

Advertising

Eurosport_IT : Fairplay tra VDP e Pogacar ?????? Maglia gialla ?? Vincitore crono #TDF2021 #EurosportCICLISMO - StadioSport : Tour de France 2021, Pogacar primo nella crono da Changè a Laval: Tadej Pogacar si conferma uno dei migliori interp… - infoitsport : Con la crono Pogacar mette il Tour in discesa: 'Giornata stupenda' - quotidianodirg : Pogacar domina nella crono al Tour ma Van der Poel resta giallo - infoitsport : A Pogacar la crono Arrestata spettatrice -

Ultime Notizie dalla rete : Pogacar crono

Lo sloveno stacca già tutti i rivali, Van der Poel resta in giallo. Si è costituita la tifosa che ha provocato la maxi caduta nella prima tappa di ANGELO COSTALo sloveno Tadej, campione uscente, con il tempo di 32' netti e a una media di 51 km/h, ha vinto la 5/a tappa del 108/o Tour de France di ciclismo, una cronometro individuale da Changé a Laval Espace Mayenne, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE PERCORSO, ALTIMETRIA E FAVORITI TAPPA DI OGGI (GIOVEDI' 1° LUGLIO) LA CRONACA DELLA CRONOMETRO LE PAGELLE DELLA CRON ...Lo sloveno stacca già tutti i rivali, Van der Poel resta in giallo. Si è costituita la tifosa che ha provocato la maxi caduta nella prima tappa ...