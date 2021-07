Matrimoni omosessuali: sì della Chiesa Metodista (Di giovedì 1 luglio 2021) Oggi si conclude la Conferenza Metodista e uno dei temi più discussi degli ultimi anni da tutte le chiese, qui, trova finalmente pace. La Chiesa Metodista britannica è favorevole ai Matrimoni omosessuali. La decisione passa con la maggioranza dei voti ma la Chiesa chiarisce che chi non vorrà celebrare queste unioni potrà rifiutarsi. Perché era Leggi su periodicodaily (Di giovedì 1 luglio 2021) Oggi si conclude la Conferenzae uno dei temi più discussi degli ultimi anni da tutte le chiese, qui, trova finalmente pace. Labritannica è favorevole ai. La decisione passa con la maggioranza dei voti ma lachiarisce che chi non vorrà celebrare queste unioni potrà rifiutarsi. Perché era

Ultime Notizie dalla rete : Matrimoni omosessuali "Piemonte da amare", un docufilm del comparto del wedding sulla pari dignità delle unioni civili e dei matrimoni tradizionali ...tema dei diritti civili e della pari dignità tra unioni civili e matrimoni tradizionali (protagonisti del film sono, infatti, sei giovani ragazzi che andranno a formare due coppie omosessuali e una ...

Ecco come gli Lgbt stanno strumentalizzando Papa Francesco creando fake news La Chiesa cattolica si oppone alla legalizzazione dei matrimoni gay , ma insegna che gli omosessuali hanno la stessa dignità di ogni essere umano e condanna ogni forma di ingiusta discriminazione, ...

