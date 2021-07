Marotta: “L’Inter è cresciuta anche grazie a Conte. Dobbiamo dare continuità con Inzaghi” (Di giovedì 1 luglio 2021) Giuseppe Marotta, amministratore delegato delL’Inter, ai microfoni di Sportitalia ha parlato di diversi temi, anche del duello con la Juventus. Queste le sue parole: “Con Allegri alla Juve, e Conte via, gap ridotto tra Inter e Juve? Questo non posso valutarlo. So che L’Inter negli ultimi anni grazie alla società e anche a Conte è cresciuta e si è ricollocata dove mancava da anni. Dobbiamo continuare così e dare continuità ora con Simone Inzaghi e cercare di ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 luglio 2021) Giuseppe, amministratore delegato del, ai microfoni di Sportitalia ha parlato di diversi temi,del duello con la Juventus. Queste le sue parole: “Con Allegri alla Juve, evia, gap ridotto tra Inter e Juve? Questo non posso valutarlo. So chenegli ultimi annialla società ee si è ricollocata dove mancava da anni.continuare così eora con Simonee cercare di ...

