Mancini | «I ragazzi hanno recuperato bene | siamo pronti»

(Di giovedì 1 luglio 2021) Il ct Robertoha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della conferenza stampa di presentazione di Italia-Belgio Il ct azzurro Robertoha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della conferenza stampa di presentazione di Italia-Belgio. ITALIA – «Arriviamo alla sfida abbastanzafelici di essere ai quarti e. Ma credo come il Belgio. Ogni partita devi sempre giocaree concedere poco: serve una gara fatta nel modo giusto, perché il Belgio è una squadra fortissima». CHIELLINI-CHIESA – «Giorgio sta, ...

L'Italia affronterà il Belgio affronta nei quarti di finale di UEFA EURO 2020 – la guida completa. L'Italia giocherà contro il Belgio nei quarti di finale di UEFA EURO 2020, venerdì 2 luglio alle 21:0 ...