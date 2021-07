Mancini “Belgio al top in Europa ma noi vogliamo vincere” (Di giovedì 1 luglio 2021) MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Faremo la nostra partita sapendo di affrontare la migliore squadra in Europa insieme alla Francia. Sarà una gara difficile, il Belgio ha giocatori straordinari: cercheremo di fare la nostra partita perchè vogliamo vincerla”. Roberto Mancini presenta così la sfida al Belgio, quarto di finale di Euro2020 in programma domani sera a Monaco di Baviera. “Contro l’Austria abbiamo sofferto un pò di più, ma alla fine abbiamo fatto 26 tiri in porta. Mi aspettavo una gara difficile – ha sottolineato il ct degli azzurri – perchè conoscevo il valore dell’avversaria e perchè ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 luglio 2021) MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Faremo la nostra partita sapendo di affrontare la migliore squadra ininsieme alla Francia. Sarà una gara difficile, ilha giocatori straordinari: cercheremo di fare la nostra partita perchèvincerla”. Robertopresenta così la sfida al, quarto di finale di Euro2020 in programma domani sera a Monaco di Baviera. “Contro l’Austria abbiamo sofferto un pò di più, ma alla fine abbiamo fatto 26 tiri in porta. Mi aspettavo una gara difficile – ha sottolineato il ct degli azzurri – perchè conoscevo il valore dell’avversaria e perchè ...

