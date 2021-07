Louis-Ferdinand Céline, lo scrittore francese definito troppo filo-nazista (Di giovedì 1 luglio 2021) Louis-Ferdinand Céline è considerato uno dei più influenti scrittori del XX secolo. Celebrato per aver dato vita a un nuovo stile letterario che ha modernizzato la letteratura francese ed europea. Apparteneva alle correnti del modernismo e dell’espressionismo. Esattamente 60 anni fa, moriva questo scrittore tanto discusso quanto importante per la letteratura francese del periodo. Per le sue prese di posizione politiche e affermazioni durante la Seconda guerra mondiale, esposte in pamphlet violentemente antisemiti, Céline rimane ancora oggi una figura controversa e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 luglio 2021)è considerato uno dei più influenti scrittori del XX secolo. Celebrato per aver dato vita a un nuovo stile letterario che ha modernizzato la letteraturaed europea. Apparteneva alle correnti del modernismo e dell’espressionismo. Esattamente 60 anni fa, moriva questotanto discusso quanto importante per la letteraturadel periodo. Per le sue prese di posizione politiche e affermazioni durante la Seconda guerra mondiale, esposte in pamphlet violentemente antisemiti,rimane ancora oggi una figura controversa e ...

Advertising

VIOLA_MARTELLA : RT @mariobianchi18: Il #1luglio 1961 moriva Louis Ferdinand Destouches detto #Celine. Diventò famoso per Viaggio al termine della notte, eb… - mariobianchi18 : Il #1luglio 1961 moriva Louis Ferdinand Destouches detto #Celine. Diventò famoso per Viaggio al termine della notte… - IsabellaCesarin : «Dunque, non si diffida mai abbastanza delle parole, è quel che concludo». Louis-Ferdinand Céline Courbevoie, 27… - Arcadia1983 : Oggi sono sessanta anni dalla morte di Louis-Ferdinand Céline e io lo ricordo leggendo 'Mea culpa', il primo dei su… - guidotweet : @SirJohn_F È la chiusa dell'intervista, è un po' generale, quasi un bilancio della vita. La trovi per intero qui: -

Ultime Notizie dalla rete : Louis Ferdinand 'Mestroni è un picchiatore fascista': imbrattato murale con il volto di Pasolini In città compaiono i disegni di Anaïs Nin, Charles Bukowski, Louis - Ferdinand Céline, fino ad arrivare a citazioni di Filippo Tommaso Marinetti (realizzato a Brescia) e quello di dannunziana (...

Todi Città del libro: il cartellone di oggi Altro appuntamento è stato quello con l'editore e scrittore Andrea Lombardi su "Louis - Ferdinand Céline, un profeta dell'Apocalisse". A seguire l'interessante conferenza di tre giornalisti di guerra ...

Non conoscete i noir di Frédéric Dard? Andate a leggerli! Gazzetta del Sud Louis-Ferdinand Céline, lo scrittore francese definito troppo filo-nazista Louis-Ferdinand Céline, figura discussa della letteratura francese del '900. Sessantuno anni fa moriva lasciando vivo il dibattito su di lui.

Siena, brivido in Piazza. Suona la Banda Città del Palio Siena, 30 giugno 2021 - La Banda Città del Palio offre a Siena un evento che è poi il segno del risveglio dopo i duri mesi della pandemia. Sbocciano di nuovo gli strumenti tenuti nascosti fin troppo t ...

In città compaiono i disegni di Anaïs Nin, Charles Bukowski,Céline, fino ad arrivare a citazioni di Filippo Tommaso Marinetti (realizzato a Brescia) e quello di dannunziana (...Altro appuntamento è stato quello con l'editore e scrittore Andrea Lombardi su "Céline, un profeta dell'Apocalisse". A seguire l'interessante conferenza di tre giornalisti di guerra ...Louis-Ferdinand Céline, figura discussa della letteratura francese del '900. Sessantuno anni fa moriva lasciando vivo il dibattito su di lui.Siena, 30 giugno 2021 - La Banda Città del Palio offre a Siena un evento che è poi il segno del risveglio dopo i duri mesi della pandemia. Sbocciano di nuovo gli strumenti tenuti nascosti fin troppo t ...