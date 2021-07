L’Ombra di Dio

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 1 luglio 2021) Plutost Turcs que Papaux. Era questa la scritta con tanto di mezzaluna sulle bandiere protestanti. Basterebbe forse a illustrare quanto la fondazione ed espansione dell’Impero Ottomano abbia contribuito, varcata quella che consideriamo la soglia della Modernità, a definire in modo autentico lo sfaccettato prisma dell’identità europea e poi occidentale su scala globale. Il timore alternato a un’ambivalente ammirazione per “il turco che deve passare” – come si chiacchierava nelle osterie frequentate da Machiavelli – ha contribuito in maniera decisiva alle imprese di Colombo, allo sfruttamento delle Americhe e alla libellistica incendiaria della riforma luterana. La commistione di centralismo ...