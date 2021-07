Il tedesco Brych arbitrerà Ucraina-Inghilterra, Repubblica Ceca-Danimarca affidata a Cuipers (Di giovedì 1 luglio 2021) Rese note le designazioni arbitrali per Ucraina-Inghilterra e Repubblica Ceca-Danimarca. Sul cammino dei Tre Leoni ci sarà ancora un po’ di Germania dato che l’arbitro del quarto di Roma sarà Felix Brych, nato a Monaco di Baviera. tedesco anche tutto il resto della squadra arbitrale, dagli assistenti agli addetti al Var, tranne il quarto uomo, lo spagnolo Carlo del Cerro Grande. Sarà invece un olandese a dirigere il quarto di Baku: la sfida è affidata a Bjorn Cuipers, il quale avrà come terzo assistente Var l’italiano Massimiliano ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 luglio 2021) Rese note le designazioni arbitrali per. Sul cammino dei Tre Leoni ci sarà ancora un po’ di Germania dato che l’arbitro del quarto di Roma sarà Felix, nato a Monaco di Baviera.anche tutto il resto della squadra arbitrale, dagli assistenti agli addetti al Var, tranne il quarto uomo, lo spagnolo Carlo del Cerro Grande. Sarà invece un olandese a dirigere il quarto di Baku: la sfida èa Bjorn, il quale avrà come terzo assistente Var l’italiano Massimiliano ...

Advertising

pisto_gol : Scandaloso e imbarazzante l’arbitraggio del tedesco Brych e del Var, che hanno ignorato un fallo da rosso diretto s… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPEI - Il tedesco Brych arbitra Inghilterra-Ucraina, l'olandese Cuipers per Repubblica Ceca-Danimarca con Irrati ter… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPEI - Il tedesco Brych arbitra Inghilterra-Ucraina, l'olandese Cuipers per Repubblica Ceca-Danimarca con Irrati ter… - susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPEI - Il tedesco Brych arbitra Inghilterra-Ucraina, l'olandese Cuipers per Repubblica Ceca-Danimarca con Irrati ter… - sportface2016 : #EURO2020 Il tedesco #Brych arbitrerà Ucraina-Inghilterra, Repubblica Ceca-Danimarca affidata all'olandese… -

Ultime Notizie dalla rete : tedesco Brych Europei: il tedesco Brych arbitra Inghilterra - Ucraina Sara' infatti Felix Brych, arbitro nato a Monaco di Baviera, a dirigere il quarto di finale della nazionale di Southgate contro l'Ucraina, sabato a Roma. Tedesco anche tutto il resto della squadra ...

L'immunità diplomatica di Palhinha e Pepe. Che deve fare uno per essere espulso? Intanto in campo i portoghesi menavano senza che l'arbitro, il tedesco Felix Brych, faceva finta di non vedere i calci e le botte che Pepe e Palhinha distribuivano scientificamente . Il fatto che i ...

Il tedesco Brych arbitra Inghilterra-Ucraina. Repubblica Ceca-Danimarca all'olandese Kuipers TUTTO mercato WEB Europei: tedesco Brych arbitra Inghilterra-Ucraina Roma, 1 lug. - (Adnkronos) - Il tedesco Felix Brych è l'arbitro designato per Inghilterra-Ucraina, quarto di finale dell'Europeo in programma sabato 3 luglio alle ore 21 a Roma. L'olandese Bjorn ...

Il tedesco Brych arbitrerà Ucraina-Inghilterra, Repubblica Ceca-Danimarca affidata a Cuipers Rese note le designazioni arbitrali per Ucraina-Inghilterra e Repubblica Ceca-Danimarca. Sul cammino dei Tre Leoni ci sarà ancora un po’ di Germania dato che l’arbitro del quarto di Roma sarà Felix Br ...

Sara' infatti Felix, arbitro nato a Monaco di Baviera, a dirigere il quarto di finale della nazionale di Southgate contro l'Ucraina, sabato a Roma.anche tutto il resto della squadra ...Intanto in campo i portoghesi menavano senza che l'arbitro, ilFelix, faceva finta di non vedere i calci e le botte che Pepe e Palhinha distribuivano scientificamente . Il fatto che i ...Roma, 1 lug. - (Adnkronos) - Il tedesco Felix Brych è l'arbitro designato per Inghilterra-Ucraina, quarto di finale dell'Europeo in programma sabato 3 luglio alle ore 21 a Roma. L'olandese Bjorn ...Rese note le designazioni arbitrali per Ucraina-Inghilterra e Repubblica Ceca-Danimarca. Sul cammino dei Tre Leoni ci sarà ancora un po’ di Germania dato che l’arbitro del quarto di Roma sarà Felix Br ...