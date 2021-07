Il dolore della mamma di Chiara: 'Io mi affido alla giustizia, io ho fede nella giustizia e la voglio' (Di giovedì 1 luglio 2021) Parole strazianti ma allo stesso tempo cariche di speranza e fiducia: "Io mi affido alla giustizia, io ho fede nella giustizia, io voglio giustizia per mia figlia". Parole di Giusi, la madre di Chiara ... Leggi su globalist (Di giovedì 1 luglio 2021) Parole strazianti ma allo stesso tempo cariche di speranza e fiducia: "Io mi, io ho, ioper mia figlia". Parole di Giusi, la madre di...

Advertising

PescaraCalcio : Il ?? si stringe al dolore della Città dell'Aquila per la scomparsa di mister Vincenzo Dionisi Ex calciatore ed al… - gnaafamos : RT @DottorWatson: Sempre a proposito della pornografia del dolore. Non è bastato sciacallare sulle immagini del Mottarone. Ora bisogna mos… - SaggioYogurt : RT @ComitatoCentra1: Più che prendersela con Malika che a 20 anni ha capito benissimo i meccanismi dell'industria della compassione e del d… - DottorWatson : Sempre a proposito della pornografia del dolore. Non è bastato sciacallare sulle immagini del Mottarone. Ora bisog… - nimalover1 : RT @AmaliaCespa: Günaydin! Cosa dire della puntata di ieri sera? EDA. È la puntata in cui l'ho amata di più!Lei rappresenta la parte più be… -