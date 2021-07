Harry e William, un giardino del cuore e una nuova statua: così sarà la cerimonia per Lady Diana (Di giovedì 1 luglio 2021) Un primo passo è stato fatto in occasione di Inghilterra-Germania, per via virtuale, con qualche messaggio ispirato dal cameratismo del calcio. La metamorfosi reale, però, dovrebbe avvenire quest’oggi, a Kensington, quando Harry e William si ritroveranno insieme, chiamati entrambi a presentare la statua della madre, Lady Diana Spencer. I fratelli, la cui faida si protrae ormai da un anno, alimentata soprattutto dalla decisione dei Sussex di lasciare la famiglia reale inglese, saranno soli a Kensington. Carlo, ben lungi dal voler interpretare la parte del paciere, avrebbe deciso di lasciare i figli a loro stessi, così che possano confrontarsi faccia a faccia, senza mediazioni né ingerenze esterne. Leggi su vanityfair (Di giovedì 1 luglio 2021) Un primo passo è stato fatto in occasione di Inghilterra-Germania, per via virtuale, con qualche messaggio ispirato dal cameratismo del calcio. La metamorfosi reale, però, dovrebbe avvenire quest’oggi, a Kensington, quando Harry e William si ritroveranno insieme, chiamati entrambi a presentare la statua della madre, Lady Diana Spencer. I fratelli, la cui faida si protrae ormai da un anno, alimentata soprattutto dalla decisione dei Sussex di lasciare la famiglia reale inglese, saranno soli a Kensington. Carlo, ben lungi dal voler interpretare la parte del paciere, avrebbe deciso di lasciare i figli a loro stessi, così che possano confrontarsi faccia a faccia, senza mediazioni né ingerenze esterne.

