Fiorentina, Gattuso risponde a Commisso: “La clausola di riservatezza l’hanno voluta inserire loro” (Di giovedì 1 luglio 2021) “Ho letto quest’oggi le parole del presidente Commisso. Le sue parole mi hanno sorpreso perché è stata la Fiorentina a chiedere di inserire una clausola di riservatezza ma se dovessero chiedermelo non avrei alcun problema a toglierla”. Così Gennaro Gattuso, ex tecnico della Fiorentina per pochi giorni dopo il divorzio, in risposta alle frasi di Rocco Commisso che aveva parlato di verità da rivelare sul naufragio del rapporto con l’allenatore calabrese e dell’ostacolo posto dalla clausola di riservatezza. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 luglio 2021) “Ho letto quest’oggi le parole del presidente. Le sue parole mi hanno sorpreso perché è stata laa chiedere diunadima se dovessero chiedermelo non avrei alcun problema a toglierla”. Così Gennaro, ex tecnico dellaper pochi giorni dopo il divorzio, in risposta alle frasi di Roccoche aveva parlato di verità da rivelare sul naufragio del rapporto con l’allenatore calabrese e dell’ostacolo posto dalladi. SportFace.

