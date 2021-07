Filippo Bisciglia e i segreti di Temptation Island: “Maria De Filippi è..” (Di giovedì 1 luglio 2021) Filippo Bisciglia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Chi e ha parlato anche di Maria De Filippi Screen You TubeRicordiamo che Temptation Island è un programma prodotto dalla Fascino, la società di produzione televisiva di Maria De Filippi. Dunque, il ruolo di ”Queen Mary” è assolutamente da protagonista anche nel reality dei sentimenti. Al timone del programma, ormai da 9 edizioni, c’è Filippo Bisciglia, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Chi, svelando alcuni ... Leggi su ck12 (Di giovedì 1 luglio 2021)ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Chi e ha parlato anche diDeScreen You TubeRicordiamo cheè un programma prodotto dalla Fascino, la società di produzione televisiva diDe. Dunque, il ruolo di ”Queen Mary” è assolutamente da protagonista anche nel reality dei sentimenti. Al timone del programma, ormai da 9 edizioni, c’è, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Chi, svelando alcuni ...

Advertising

marymercuryhp : RT @yleniaindenial: Filippo Bisciglia che lavora solamente 1 mese all'anno in un paradiso della Sardegna dove sente i problemi delle coppie… - Azzurra_1926 : RT @yleniaindenial: Filippo Bisciglia che lavora solamente 1 mese all'anno in un paradiso della Sardegna dove sente i problemi delle coppie… - holeluciaccese : RT @yleniaindenial: Filippo Bisciglia che lavora solamente 1 mese all'anno in un paradiso della Sardegna dove sente i problemi delle coppie… - infoitcultura : Filippo Bisciglia, la sorpresa arriva inattesa: nessuna possibilità di errore - Novella_2000 : Maria De Filippi presente anche a #TemptationIsland: Filippo Bisciglia rivela in che ruolo -