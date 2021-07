Europei | Mancini | ' Il Belgio e' la n 1 Faremo la nostra partita per vincere

(Di giovedì 1 luglio 2021) "Ile' la miglior squadra d'Europa, insieme alla Francia, e forse al mondo. Non a caso e' in testa al ranking mondiale da tre anni. Ma noila, per". Lo ha detto il ...

Lo ha detto il ct, Roberto, alla vigilia di Italia - Belgio, quarto di finale di Euro 2020. "Loro sono una grandissima squadra, hanno giocatori straordinari: ma questo Europeo ha dimostrato ...Si ritrovano in campo cinque anni dopo, sempre agli, quando gli azzurri si imposero per 2 a ..., di contro, probabilmente potrà tornare a disporre di capitan Chiellini che subentrerebbe ...Domani quarto di finale di Euro 2020: Belgio contro Italia, la Nazionale di Roberto Martinez contro quella di Roberto Mancini. Da Monaco di Baviera, dove domani alle 21 all'Allianz ...