È ufficiale | su TikTok arrivano i video lunghi tre minutiHDblog it

Advertising

FabrizioRamad7 : Sono su TikTok ma in veste ufficiale di spia - streekth : RT @BTSItalia_twt: ??| [TIKTOK] L'account ufficiale dei #BTS (@BTS_twt) ha superato i 37M di follower! Sono gli artisti coreani più seguiti… - Lia_blueside : RT @BTSItalia_twt: ??| [TIKTOK] L'account ufficiale dei #BTS (@BTS_twt) ha superato i 37M di follower! Sono gli artisti coreani più seguiti… - scenery_as_ : RT @BTSItalia_twt: ??| [TIKTOK] L'account ufficiale dei #BTS (@BTS_twt) ha superato i 37M di follower! Sono gli artisti coreani più seguiti… - hypnoticsuga : RT @BTSItalia_twt: ??| [TIKTOK] L'account ufficiale dei #BTS (@BTS_twt) ha superato i 37M di follower! Sono gli artisti coreani più seguiti… -

Ultime Notizie dalla rete : ufficiale TikTok

HDblog

Era nell'aria da tempo e ora è arrivata l'ufficialità: a partire da oggi, susi potranno registrare video più lunghi, fino a un massimo di tre minuti. Si tratta del ...fase di release, ...... accompagnato da un videoispirato al celeberrimo film Paura e delirio a Las Vegas, ...Attualmente la canzone è in testa alla classifica Spotify e sta andando alla grande anche su,...Un grande cambiamento in vista per la durata video TikTok, una scelta che cambierà il modo di produrre contenuti da parte dei creator ...Tony Effe ha annunciato le prime date dell' Untouchable Live Tour, che prende il nome dal suo album solista uscito il 4 giugno. Il trapper sarà in concerto a Roma e Milano a inizio 2022. Di seguito pu ...