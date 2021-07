Covid, Gimbe su over 60: “Anticipare la seconda dose e puntare sui vaccini a Rna messaggero per le prime somministrazioni” (Di giovedì 1 luglio 2021) Secondo la Fondazione Gimbe, per ridurre la circolazione e l’impatto della variante Delta va rimodulata la campagna vaccinale per i 7 milioni di over 60 a rischio. Il monitoraggio indipendente Gimbe dell’andamento del virus nella settimana del 23-29 giugno conferma la riduzione dei nuovi casi (-26,9%) come anche quella dei ricoveri (-26,8%) e delle terapie intensive (-25,4%), con una stabilizzazione dei decessi rispetto alla settimana precedente. Ma i vaccini non bastano: le forniture del secondo trimestre chiudono molto al di sotto delle previsioni. Per questo, secondo la Fondazione, è necessario ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Secondo la Fondazione, per ridurre la circolazione e l’impatto della variante Delta va rimodulata la campagna vaccinale per i 7 milioni di60 a rischio. Il monitoraggio indipendentedell’andamento del virus nella settimana del 23-29 giugno conferma la riduzione dei nuovi casi (-26,9%) come anche quella dei rici (-26,8%) e delle terapie intensive (-25,4%), con una stabilizzazione dei decessi rispetto alla settimana precedente. Ma inon bastano: le forniture del secondo trimestre chiudono molto al di sotto delle previsioni. Per questo, secondo la Fondazione, è necessario ...

