Coppa Italia e Supercoppa | Mediaset si aggiudica i diritti per i prossimi tre anni Alla Rai i diritti radiofonici

Mediaset ha acquisito i diritti dell'intera Coppa Italia e della Supercoppa Italiana, che quindi nel prossimo triennio saranno trasmesse sui suoi canali. Alla Rai, che in questi anni ha trasmesso le partite di Coppa Italia, rimangono invece i diritti tv radiofonici. L'azienda ha offerto 48,2 milioni in media a stagione. La Rai manterrà solo i diritti tv radiofonici, per 400mila euro a stagione. Vanno a Mediaset i diritti tv di Coppa Italia e Supercoppa per il prossimo triennio, fino al 2024. Mediaset ha offerto 48,2 milioni di euro in media a stagione sbaragliando la concorrenza. La notizia è sul Corriere dello Sport.