Con Rumsfeld è morto un gigante della guerra e della pace

(Di giovedì 1 luglio 2021) Donald(1932-2021) era un duro di Chicago e una intelligenza splendida, uno sguardo che al solo incontrarlo ti bloccava nella paura, nella palese inferiorità. E’ merito suo di uomo di stato, in associazione con il sulfureo Dick Cheney e con il volontarista George W. Bush, se i talebani sono stati per vent’anni lontani dal potere, se il 30 dicembre del 2006 Saddam Hussein è stato impiccato a Camp Justice, se le ceneri di Bin Laden sono state sparse in mare dieci anni dopo il bombardamento islamista di New York e di Washington. La presidenza Bush Jr. finì due anni primascadenza naturale, tra il novembre e il dicembre del ...

Advertising

PoldoSbaffini : Non ho trovato traccia nella memoria di rete dei motori di ricerca della secca etichetta con cui Luigi Pintor bollò… - bator2013 : @OGiannino C'è invece chi invade direttamente senza essere annoverato tra i 'tiranni' con pretesti a dir poco discu… - rpp_tweet : Altro raro e bell’articolo con evidente cognizione di causa, mentre anche su testate ‘storiche’ si leggono pigre ba… - ggramaglia : RT @AffInt: ????Sotto Ford prima e Bush jr poi è stato al tempo stesso il più giovane e il più anziano segretario alla Difesa Usa: Donald Rum… - AffInt : ????Sotto Ford prima e Bush jr poi è stato al tempo stesso il più giovane e il più anziano segretario alla Difesa Usa… -

Ultime Notizie dalla rete : Con Rumsfeld

Personaggio anche lui destinato a diventare controverso a causa dell'Iraq, condivideva una solida amicizia politica: un'amicizia che affondava le sue radici nei lontani tempi della ...Agendo sempre in tandemCheney ,fu considerato, durante l'Amministrazione Bush, il segretario alla Difesa più potente dai tempi di Robert McNamara e della guerra in Vietnam. E, come ...L'ex segretario alla Difesa è stato un testimone, senza pretese pompose e parole ampollose, dell’essenza della libertà ...La guerra in Iraq, la riforma del Pentagono, l'attenzione all'Indo-Pacifico. Quella lasciata dall'ex segretario alla difesa americana, per quanto controversa, è un'eredità storica complessa. E come ta ...