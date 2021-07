Con Porro al via la mission ricavi per Mondadori DeA Scuola va verso Segrate. Scacco a Zanichelli (Di giovedì 1 luglio 2021) Ora che è arrivata la conferma ufficiale da parte dei diretti interessati si può effettivamente dire che Mondadori è pronta a rilevare le attività di DeA Scuola, quarto player in Italia nell’editoria scolastica con una quota di mercato intorno al 10,7% e un fatturato che si attesta a 75,7 milioni. Come riporta Il Sole 24 Ore, dei 450 milioni ottenuti come linee di credito dalle banche dal gruppo guidato da Marina Berlusconi e dall’amministratore delegato Antonio Porro, oltre la metà doveva essere destinata alla crescita per linee esterne. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 1 luglio 2021) Ora che è arrivata la conferma ufficiale da parte dei diretti interessati si può effettivamente dire cheè pronta a rilevare le attività di DeA, quarto player in Italia nell’editoria scolastica con una quota di mercato intorno al 10,7% e un fatturato che si attesta a 75,7 milioni. Come riporta Il Sole 24 Ore, dei 450 milioni ottenuti come linee di credito dalle banche dal gruppo guidato da Marina Berlusconi e dall’amministratore delegato Antonio, oltre la metà doveva essere destinata alla crescita per linee esterne. Segui su affaritaliani.it

