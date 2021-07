Calciomercato | Pussetto rimarrà ancora un altro anno all’Udinese

(Di giovedì 1 luglio 2021) Altra news dipotrebbe rimanere. Infatti, come recita Sky Sport: “Uncon la maglia dell‘Udinese, questo sarà il futuro immediato di Ignacio, ala destra classe 1995 di proprietà del Watford. Il giocatore resterà in Friuli per un’altra stagione, sempre in prestito dal club inglese”. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Udinese De Paul resta a gennaio; Marino allontana Juventus e Inter Probabili formazioni Udinese-Genoa: più dubbi per Gotti che ...

Nel frattempo l'Udinese sta continuando a trattare con il Manchester City per la permanenza in Friuli del giovane Braaf , mentre è ufficiale il rinnovo diper un altro anno. Nei prossimi ...Ecco il comunicato in cui si apprende la notizia: "E' con grande piacere che Udinese Calcio annuncia di aver rinnovato l'accordo con il Watford Fc per il prestito di Ignacio. Nacho, dunque, ...Altra news di calciomercato: Pussetto potrebbe rimanere all'Udinese. Infatti, come recita Sky Sport: "Un altro anno con la maglia dell'Udinese, questo sarà ...Ma è iniziato ufficialmente il calciomercato, a Rimini ... L’agente è in Italia e ha avuto dei contatti con l’Udinese. Per Pussetto rinnovato il prestito con il Watford: l’argentino resta a Udine per ...