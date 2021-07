Calciomercato Milan – Bergomi su Jovic: “Mi aveva impressionato” (Di giovedì 1 luglio 2021) Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter e della nazionale, ha parlato di Luka Jovic, attaccante serbo, obiettivo di Calciomercato del Milan Leggi su pianetamilan (Di giovedì 1 luglio 2021) Beppe, ex difensore dell'Inter e della nazionale, ha parlato di Luka, attaccante serbo, obiettivo didel

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Calciomercato Milan, sfida dalla Germania per l'attaccante Con il francese l'accordo è già stato raggiunto e ora il Milan spera che il giocatore possa ... Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Thauvin: 'A gennaio ho ricevuto una grande offerta da Maldini, non ho scelto il Messico per i soldi' 1 Florian Thauvin , nuovo attaccante del Tigres, ha rilasciato un'intervista alla televisione messicana Multimedios , ha parlato del suo mancato passaggio al Milan , che a lungo ha pensato a lui considerando l'imminente scadenza di contratto col Marsiglia. 'Ho ricevuto un'offerta da Paolo Maldini a gennaio, poi anche il Marsiglia mi ha fatto una grande ...

Calciomercato – Milan, Juventus e Roma sul nuovo Lukaku: il punto Pianeta Milan Calciomercato, James Rodriguez al Milan: cifre e dettagli James Rodriguez potrebbe essere il prossimo colpo di mercato del Milan: le indiscrezioni su cifre e dettagli dell'eventuale affare ...

Milan, attento: Ancelotti mette nel mirino Dalot Stando a quanto riporta Calciomercato.com, Dalot è entrato nei pensieri di Carlo Ancelotti, nuovo (vecchio) allenatore del Real Madrid. Un pallino quello dell’ex tecnico del Milan, che avrebbe voluto ...

