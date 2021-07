Bill Cosby | finisce il suo calvario | l’attore esce dal carcere

(Di giovedì 1 luglio 2021) Buone notizie peramericanoildi, nelle ultime ore è stato rilasciato daldella Pennsylvania dove stava scontando la sua condanna per violenza sessuale.era stato condannato a scontare una pena tra i 3 e i 10 anni ma la condanna è stata annullata. L’uomo era stato ritenuto colpevole di aver drogato e molestato sessualmente una donna nel 2004. La Corte Suprema della Pennsylvania ha però cambiato le carte in tavole e la decisione ede “I Robinson” conosciuto anche con il ...

è stato rilasciato dal carcere della Pennsylvania dove stava scontando la sua condanna a tre - dieci anni di reclusione per violenza sessuale. Il 'Papà d'America' è stato scarcerato dopo ...torna libero. La Corte Suprema della Pennsylvania ha annullato la condanna per violenza sessuale dell'attore, per anni conosciuto come il "Papà d'America", che può così uscire dal carcere. ...Finisce il calvario di Bill Cosby. L'attore, nelle ultime ore è stato rilasciato dal carcere della Pennsylvania dove stava scontando ...Non si è fatta attendere la dichiarazione sui social di Bill Cosby dopo la sua scarcerazione a sorpresa dopo due anni e mezzo.