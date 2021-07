Ascolti tv 30 giugno digital e pay | Wimbledon al top con Matteo Berrettini | il Tour con Tadej Pogacar Tataranni batte Sommi | Scanzi e Travaglio

(Di giovedì 1 luglio 2021)Tv altre, gruppi: altre Rai 7,6% nell’intera giornata e 7,5% nella prima serata; altre Mediaset 7,9% e 8,1%. Calcio in pausa e quindi in evidenza ciclismo e tennis, lato sport, mercoledì 30. Su Rai2 l’atipica tappa a cronometro delde France, dominata da, ha raccolto 784mila spettatori con il 7,65%, mentreeplay ha ottenuto 435mila spettatori con il 5,13%. Su Sky la giornata diha complessivamente avuto un ascolto medio di 111mila spettatori su tutti i canali della pay impegnati dai manti erbosi. L’incontro ...

... i cui effetti si vedranno particolarmente nelle prossime puntate e che intanto sta assicurando alla soap partenopea di Rai 3 degli ottimi(il 7,72% di share il 30, solo per fare un ...La serata televisiva di ieri 30è stata vinta, in termini di, da Temptation Island andato in onda su canale ...Maneskin record: un altro enorme traguardo per il giovanissimo quartetto romano, che ha raggiunto numeri stratosferici su ...Picco di share per Discovery Italia (MF). Si consolida il ruolo del terzo polo tv nazionale. Discovery Italia (7,21% nel giorno medio a maggio, dato che sale al 9,3% sul target commerciale 25-54 anni ...