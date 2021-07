Aquafil lancia e-commerce per marchi che utilizzano il nylon rigenerato (Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – Aquafil, società quotata sul segmento STAR e attiva nella produzione e trasformazione di fibre sintetiche e naturali, ha lanciato una piattaforma di e-commerce che include marchi globali che creano i loro prodotti utilizzando il nylon ECONYL®. “L’idea – si legge in una nota- nasce dalla convinzione che ad oggi mancava una piattaforma che rispondesse alle attuali richieste del mercato dove digitalizzazione, vendita online e sostenibilità sono i fattori vincenti”. Sono 15 i marchi che hanno già aderito. “Siamo molto felici di vedere l’entusiasmo dei marchi che ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) –, società quotata sul segmento STAR e attiva nella produzione e trasformazione di fibre sintetiche e naturali, hato una piattaforma di e-che includeglobali che creano i loro prodotti utilizzando ilECONYL®. “L’idea – si legge in una nota- nasce dalla convinzione che ad oggi mancava una piattaforma che rispondesse alle attuali richieste del mercato dove digitalizzazione, vendita online e sostenibilità sono i fattori vincenti”. Sono 15 iche hanno già aderito. “Siamo molto felici di vedere l’entusiasmo deiche ...

Advertising

GiBonazzi : RT @pambianconews: Aquafil lancia e-shop per prodotti in Econyl - ECONYL : RT @pambianconews: Aquafil lancia e-shop per prodotti in Econyl - AquafilSpa : RT @pambianconews: Aquafil lancia e-shop per prodotti in Econyl - pambianconews : Aquafil lancia e-shop per prodotti in Econyl -

Ultime Notizie dalla rete : Aquafil lancia Aquafil lancia e - commerce per marchi che utilizzano il nylon rigenerato ... AD e presidente di Aquafil - Siamo consapevoli che l'unione fa la forza e siamo molto disponibili a collaborare con aziende che condividono i nostri stessi principi". 01 - 07 - 2021 11:57

Aquafil, arriva l'e - shop per prodotti in Econyl 'Econyl - ha raccontato a Pambianconews Giulio Bonazzi , presidente e AD di Aquafil - nasce nel 2001 e così pure il suo sito, che è sempre stato fino ad oggi orientato al B2B per spiegare ai nostri ...

Aquafil lancia e-commerce per marchi che utilizzano il nylon rigenerato Borsa Italiana Aquafil lancia e-commerce per marchi che utilizzano il nylon rigenerato (Teleborsa) - Aquafil, società quotata sul segmento STAR e attiva nella produzione e trasformazione di fibre sintetiche e naturali, ha lanciato una piattaforma di e-commerce che include ...

Aquafil, arriva l’e-shop per prodotti in Econyl Dopo aver consolidato la sua posizione nel mondo B2B, Aquafil sta ora puntando a raggiungere anche i consumatori finali attraverso il lancio di un e-shop Econyl che, per la prima volta, permetterà agl ...

... AD e presidente di- Siamo consapevoli che l'unione fa la forza e siamo molto disponibili a collaborare con aziende che condividono i nostri stessi principi". 01 - 07 - 2021 11:57'Econyl - ha raccontato a Pambianconews Giulio Bonazzi , presidente e AD di- nasce nel 2001 e così pure il suo sito, che è sempre stato fino ad oggi orientato al B2B per spiegare ai nostri ...(Teleborsa) - Aquafil, società quotata sul segmento STAR e attiva nella produzione e trasformazione di fibre sintetiche e naturali, ha lanciato una piattaforma di e-commerce che include ...Dopo aver consolidato la sua posizione nel mondo B2B, Aquafil sta ora puntando a raggiungere anche i consumatori finali attraverso il lancio di un e-shop Econyl che, per la prima volta, permetterà agl ...