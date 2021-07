Alessia Marcuzzi | strappo con Mediaset | ecco perché lascia l' azienda

(Di giovedì 1 luglio 2021) Quando nelle scorse settimane è trapelata la notizia di uno stallo nel rinnovo del contratto di, tra gli addetti ai lavori tutti davano per scontato cheavrebbe trovato un accordo con lei, nonostante qualche incomprensione avvenuta negli ultimi tempi. Invece, a sorpresa, la conduttrice ha preso in mano il suo smartphone e ha vergato di suo pugno un messaggio in cui ha annunciato l'addio all'dopo venticinque anni di carriera e una lunga sfilza di successi.hato e cosa c'è nel suo futuro....

GUARDA QUI>> Gigi D'Alessio in gara al Festival di Sanremo? Le sue parole spiazzano Mentre è ancora freschissima la notizia dell'abbandono delle reti di Cologno Monzese da parte di...Dopo venticinque anni, l'addio., che su Twitter ha voluto parlare da sé, annullando così ogni possibilità di gossip, ha deciso di lasciare Mediaset. "Ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ...Barbara d'Urso e Mediaset sono ufficialmente ai ferri corti. La conduttrice partenopea è stata sostituita da Loro.Fuga da Mediaset: dopo il divorzio con Alessia Marcuzzi, via dopo 25 anni di carriera, l’azienda perde altri due pezzi importanti. La prossima stagione televisiva di Mediaset sarà sicuramente ricca di ...