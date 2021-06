Violenze in carcere | Cartabia | Oltraggio a dignità della persona dei detenuti

(Di mercoledì 30 giugno 2021) "Un' offesa e unalladeie anche a quella divisa che ogni donna e ogni uomoPolizia Penitenziaria deve portare con onore, per il difficile, fondamentale ...

gaiatortora : Le violenze del carcere Santa M. Capua Vetere risalgono al governo precedente. Curioso se ne chieda conto a Cartabi… - ilpost : Il quotidiano “Domani” ha pubblicato un video che mostra le violenze della polizia nel carcere di Santa Maria Capua… - fabiochiusi : Sfogliando la rassegna stampa si deduce che le violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, documentate da Dom… - carmen_distaso : RT @Moonlightshad1: Le violenze nel carcere di #SantaMariaCapuaVetere si sommano ai tredici detenuti morti durante i disordini scoppiati in… - MarinoBruschini : RT @TgLa7: Violenze in carcere: #Cartabia, tradita Costituzione. Oltraggio alla dignità della persona e alla divisa -

... finendo in prigione due volte e subendo torture eda parte delle truppe nazi - fasciste, ... dopo un processo durato quattro anni, alla sua condanna, nel 1968, a nove anni di, che in ..."Siamo profondamente indignati per le notizie che stanno emergendo sulledegli agenti della polizia penitenziaria perpetrate nei confronti dei detenuti deldi Santa Maria Capua ..."Suscitano profondo turbamento e grande preoccupazione i gravi episodi criminosi ai danni delle persone detenute di Santa Maria Capua Vetere, definiti 'una orribile mattanza' dal Gip che ha emesso sul ...La Ministra della Giustizia condanna senza mezzi termini i fatti del 6 aprile 2020 nel penitenziario campano. "Un'offesa e un oltraggio alla dignità della persona dei detenuti e anche a quella divisa ...