Unione Inquilini | sarà bomba sociale con sblocco sfratti

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma – “Domani 1 luglio ripartiranno gli, unache solo a Roma contano 4500 esecuzioni come annunciato dal Prefetto Matteo Piantedosi. Abbiamo avuto 16 mesi per pianificare il passaggio di casa in casa, ma nulla è stato fatto.” “Il Governo ha stanziato i fondi del contributo affitto mai arrivati nelle tasche dei proprietari che chiedono indietro le case aizzati da un clima d’odio che apostrofa glicome scrocconi e furbetti.” “Dopo vaghe speranze di un piano casa con il Governo Conte, il cambio di rotta di Draghi ha azzerato nel Pnrr lo stanziamento di fondi per alloggi pubblici.” “Ora è tutto ...

Sunia, Sicet, Uniat,, Conia e Asia hanno organizzato un presidio per mercoledì 30 giugno 2021, alle ore 17.30, presso la Prefettura (corso Monforte, angolo via Vivaio) per denunciare ...Dopo 12 anni di militanza in Rifondazione Comunista, da cui è uscita un paio d'anni fa, Veridiani rivendica l'appartenenza solo al Sindacato Generale di Base, all', che lotta contro ...Non sono passati secoli da quando i Comitati inquilini per il diritto alla casa difendevano i residenti sfrattati. Presidiavano dentro e fuori ...I sindacati degli inquilini organizzano presidio sotto la Prefettura e chiedono ai Comuni un piano per le famiglie che perderanno la casa. “Necessario un protocollo di intesa che gradui le esecuzioni ...