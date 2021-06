Tommaso Zorzi nella giuria di Drag Race Italia Laura Carafoli | “Un grandissimo talento”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Si vociferava da giorni e oggi 30 giugno, durante la conferenza stampa per la presentazione dei palinsesti di Discovery, è arrivata la conferma. Il prossimo autunno ci sarà anchedi, il programma nato negli Stati Uniti in cui lequeen si esibiscono nelle loro strabilianti performance. Insieme a lui anche laPriscilla e l’attrice Chiara Francini. La SVP Chief Content Officer di Discoveryha così commentato la ...

Io lo sto facendo, e spero di non deludere me stessa e quella che sono." I commenti d'affetto e di stima da parte dei colleghi e volti dello spettacolo:: "Forza Ale, abbi cura di ...Tra i tanti, quelli di Emma Marrone che le lascia un cuore in segno di vicinanza e poi ancora Katia Follesa,e Sandra Milo che scrive 'Rispetto la tua scelta ma sono sicura che ...Da novembre su Discovery+ arriva la versione tricolore del celeberrimo reality ideato da RuPaul. Una gara di look e sfide tra drag queen con personalità dirompenti e senso dell'umorismo, si spera, alt ...Alessia Marcuzzi lascia Mediaset dopo ben 25 anni di carriera televisiva. A comunicarlo è la stessa conduttrice tramite il proprio profilo Instagram su cui pubblica ...