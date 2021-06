STAR IN THE STAR: ILARY BLASI NELLO SHOW DI CANALE 5 CHE SI ISPIRA A TALE E QUALE (Di mercoledì 30 giugno 2021) Si completa il puzzle dell’autunno di CANALE 5 che sarà all’insegna dell’intrattenimento tra reality e SHOW. Confermati il doppio appuntamento, lunedì e venerdì, con il GF Vip di Alfonso Signorini e il sabato sera targato Maria De Filippi con Tu Sì Que Vales. Vedremo il ritorno di Scherzi a Parte con Enrico Papi, All Together Now con Michelle Hunziker e la novità STAR in STAR con ILARY BLASI. La timoniera dell’Isola dei Famosi raddoppia così i suoi impegni per CANALE 5. Così riferisce Tvblog. Cos’è STAR ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 30 giugno 2021) Si completa il puzzle dell’autunno di5 che sarà all’insegna dell’intrattenimento tra reality e. Confermati il doppio appuntamento, lunedì e venerdì, con il GF Vip di Alfonso Signorini e il sabato sera targato Maria De Filippi con Tu Sì Que Vales. Vedremo il ritorno di Scherzi a Parte con Enrico Papi, All Together Now con Michelle Hunziker e la novitàincon. La timoniera dell’Isola dei Famosi raddoppia così i suoi impegni per5. Così riferisce Tvblog. Cos’è...

Star in the star con Ilary Blasi il giovedì sera su Canale 5, ecco la giuria Ecco conduzione e giuria del nuovo spettacolo musicale in salsa talent show in onda il prossimo autunno su Canale 5 ...

