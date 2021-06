Roma | 16enne scomparso | aiutiamo la famiglia a ritrovare Alessio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Da più di una settimana non si hanno più notizie diEsposito, un ragazzo di appena 16 annida, più precisamente dalla zona Bufalotta. I familiari sono disperati e si sono rivolti all’associazione Penelope Lazio per rintracciare il giovane il prima possibile, cercando di divulgare in tutti i modi la foto delda: l’appello per ritrovarloEsposito il 19 giugno scorso si è allontanato a piedi dalla Bufalotta e non ha fatto più rientro a casa. E’ alto 1.75 m e pesa circa 50 kg, ha i capelli biondo ...