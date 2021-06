Palamara: “Di Matteo al Dap? Il sistema era preoccupato, come con Gratteri nel 2014: i due non ne fanno parte. Cena a casa mia con Ermini e De Raho per discutere del gruppo che indagava sulle Stragi” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sostiene Luca Palamara che nel febbraio del 2019 ha organizzano una Cena a casa sua a Roma. Al tavolo del magistrato, che solo tre mesi dopo diventerà il simbolo di un’inchiesta in grado di far tremare il mondo delle toghe, si radunano alti esponenti delle istituzioni giudiziarie: il procuratore nazionale Antimafia, Federico Cafiero De Raho, il vicepresidente del Csm, David Ermini, l’allora procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio, e l’ex pm della Dna, Cesare Sirignano. Si mangia, si chiacchiera, si discute. Nel menù c’è anche un argomento molto delicato: l’organizzazione della procura ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sostiene Lucache nel febbraio del 2019 ha organizzano unasua a Roma. Al tavolo del magistrato, che solo tre mesi dopo diventerà il simbolo di un’inchiesta in grado di far tremare il mondo delle toghe, si radunano alti esponenti delle istituzioni giudiziarie: il procuratore nazionale Antimafia, Federico Cafiero De, il vicepresidente del Csm, David, l’allora procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio, e l’ex pm della Dna, Cesare Sirignano. Si mangia, si chiacchiera, si discute. Nel menù c’è anche un argomento molto delicato: l’organizzazione della procura ...

