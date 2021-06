Olivia Rodrigo, presunto plagio di Elvis Costello (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sembra che il singolo di debutto della giovane cantante Olivia Rodrigo, “Brutal“, assomigli molto al classico “Pump it up” di Elvis Costello. Mosse contro di lei ulteriori accuse di plagio. Olivia Rodrigo, accuse di plagio per la giovane cantante Olivia Rodrigo, “Brutal” Mosse contro Olivia Rodrigo, accuse di plagio. Sembra che la cantante abbia copiato la copertina dell’album “Live Through This” del gruppo rock statunitense, Hole. Sull’onda di queste polemiche, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sembra che il singolo di debutto della giovane cantante, “Brutal“, assomigli molto al classico “Pump it up” di. Mosse contro di lei ulteriori accuse di, accuse diper la giovane cantante, “Brutal” Mosse contro, accuse di. Sembra che la cantante abbia copiato la copertina dell’album “Live Through This” del gruppo rock statunitense, Hole. Sull’onda di queste polemiche, ...

Advertising

mrftjl : RT @infolivie: Olivia Rodrigo performando “jealousy, jealousy”. Esse é o tweet. - smartfiter : RT @infolivie: Olivia Rodrigo performando “jealousy, jealousy”. Esse é o tweet. - ania_xx_xx : RT @brutalrugge: szukam moots •olivia rodrigo •ruggero •tini •madison beer •post malone •bruno mars •ariana grande •imagine dragons •alvar… - eilanprecious : mi sento fuori dal mondo perché a tutti piace Olivia Rodrigo e a me no - rainingcaffeine : olivia rodrigo è letteralmente i paramore non c’è una sola canzone che io abbia ascoltato su questo social che non sembri uscita da riot! -