Napoli, open day per il richiamo Pfizer: date e come prenotarsi (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’Asl Napoli1 Centro ha comunicato, a partire da oggi 30 giugno, gli open day Pfizer dedicati a chi deve ricevere la seconda dose Dosi disponibili per coloro che hanno ricevuto la seconda dose (Getty Images)L’Asl di Napoli 1 ha diffuso un comunicato molto importante sulla campagna vaccinale. Nei prossimi giorni ci saranno infatti degli open Day dedicati a coloro che hanno ricevuto il vaccino Pfizer. In questo modo si potrà dare un’accelerata alle inoculazioni, con una copertura ancora parziale e priva di alcuni cittadini che non hanno risposto ai richiami. Leggi ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’Asl1 Centro ha comunicato, a partire da oggi 30 giugno, glidaydedicati a chi deve ricevere la seconda dose Dosi disponibili per coloro che hanno ricevuto la seconda dose (Getty Images)L’Asl di1 ha diffuso un comunicato molto importante sulla campagna vaccinale. Nei prossimi giorni ci saranno infatti degliDay dedicati a coloro che hanno ricevuto il vaccino. In questo modo si potrà dare un’accelerata alle inoculazioni, con una copertura ancora parziale e priva di alcuni cittadini che non hanno risposto ai richiami. Leggi ...

Advertising

rep_napoli : Napoli, al via gli open day Pfizer per la seconda dose [di Antonio di Costanzo] [aggiornamento delle 17:40] - sergioverolebo1 : RT @mattinodinapoli: Vaccini, il grande flop di Napoli: solo 2% prenotati per open days 1-2 luglio - Yogaolic : RT @NapoliToday: #Cronaca Vaccini a Napoli, è crisi: neanche gli 'open day' decollano - aranciaverde : RT @mattinodinapoli: Napoli, open day Pfizer per la seconda dose: richiami nel week end alla stazione marittima - mattinodinapoli : Napoli, open day Pfizer per la seconda dose: richiami nel week end alla stazione marittima -