Migranti: naufragio Lampedusa, Procura indaga per individuare scafisti e basisti in Tunisia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Palermo, 30 giu. (Adnkronos) – La Procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, sta indagando per individuare gli scafisti dell’imbarcazione naufragata all’alba di oggi davanti alle coste di Lampedusa, vicino all’isolotto di Lampione. Come apprende l’Adnkronos, si cercano anche i basisti in Tunisia. Da dove è partita due giorni fa l’imbarcazione. Sono sette le vittime, tutte donne. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 giugno 2021) Palermo, 30 giu. (Adnkronos) – Ladi Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, stando perglidell’imbarcazione naufragata all’alba di oggi davanti alle coste di, vicino all’isolotto di Lampione. Come apprende l’Adnkronos, si cercano anche iin. Da dove è partita due giorni fa l’imbarcazione. Sono sette le vittime, tutte donne. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

repubblica : Migranti, naufragio a 5 miglia da Lampedusa: cinque vittime, 48 superstiti - repubblica : ?? Migranti, naufragio al largo di Lampedusa: almeno 5 vittime. Sbarcate 256 persone nella notte, ora l'hotspot espl… - RaiNews : Portati in salvo gli altri 48 passeggeri - EugenioCardi : RT @AngiKappa: I morti invisibili.... non ci sono più parole. Servirebbero i fatti ma non a caso lo scrivo con il condizionale. Che sia… - mandolinchris : RT @P_M_1960: Nuovo naufragio al largo di Lampedusa dove sarebbero morti almeno cinque migranti. L’imbarcazione su cui si trovavano si è ri… -