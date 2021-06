Metroid | ripassiamo la storia | in attesa di Dread – Speciale – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di mercoledì 30 giugno 2021) In questoripercorreremo assieme la trama di, indell’arrivo suSwitch di, che chiuderà la.. Escludendo remake e spin-off, sono ormai undici anni che non esce un nuovo. Addirittura ventisette ne sono passati dall’ultimo capitolo puramente bidimensionale per home. L’otto ottobre 2021 arriverà suSwitch, che a livello di– stando a Sakamoto – donerà una conclusione agli eventi ...