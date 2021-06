“Mancato uso di mascherine” nel Consiglio Comunale di Imperia: grillina segnala ai Carabinieri, ma il Sindaco li allontana (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Non era mai successo, ad Imperia, che il dibattito consiliare fosse interrotto da un intervento in armi di una forza pubblica”: è quanto riporta in una nota la Giunta I Carabinieri hanno interrotto il Consiglio Comunale di Imperia questa sera, chiamati dal consigliere di minoranza Maria Nella Ponte (M5s), contrariata dal fatto che alcuni amministratori non utilizzassero la mascherina. Il Sindaco Claudio Scajola, tuttavia, ha allontanato i militari, dicendo loro che non potevano entrare in una sede politica e interrompere una riunione. Ma ripercorriamo in ordine la ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Non era mai successo, ad, che il dibattito consiliare fosse interrotto da un intervento in armi di una forza pubblica”: è quanto riporta in una nota la Giunta Ihanno interrotto ildiquesta sera, chiamati dal consigliere di minoranza Maria Nella Ponte (M5s), contrariata dal fatto che alcuni amministratori non utilizzassero la mascherina. IlClaudio Scajola, tuttavia, hato i militari, dicendo loro che non potevano entrare in una sede politica e interrompere una riunione. Ma ripercorriamo in ordine la ...

Advertising

Cami71Michele : @Stefy19971966 Non uso mi quel emoji perché alcuni lo indicano come un Grazie Preghiera Gimme five Logorroico lo d… - JHajji85 : @mirkoangellotti @FlindersLn @La_manina__ Dai spiegamelo l'andamento. Ti ascolto. Spiegami il nesso col mancato l'… - DalpianoFabiola : @fscodeleo @RadioRadicale @A_Gusmeroli @paolatommasi @lucadecarolis @NosedaV @toscano_alberto @LegaSalvini… - FapontiFranco : @editoreruggeri Affascinante è il mancato uso del congiuntivo del verbo essere. More solito. - Salinge06174892 : RT @Carlo314159: @iosonotia @sruotolo1 Che all'aperto non serva e` vero, ma se usavano questa frase per giustificare il mancato uso al chiu… -