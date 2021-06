M5s verso la scissione? Ministri e parlamentari in fibrillazione: chi resta con Grillo e chi va con Conte (Di mercoledì 30 giugno 2021) Da una parte ci sono Stefano Patuanelli, Federico D’Incà, Paola Taverna e Alfonso Bonafede. Dall’altra Danilo Toninelli, Carla Ruocco, Luigi Gallo e Davide Crippa. In mezzo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il presidente della Camera Roberto Fico. Sono i nomi più noti tra i parlamentari schierati con Conte (i primi), con Grillo (i secondi) e quelli che non hanno ancora deciso cosa fare nella diaspora a 5 Stelle prossima ventura. Ovvero quando, come ormai è molto probabile, la frattura tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo produrrà un partito contiano un MoVimento grillino. E in molti saranno costretti ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 giugno 2021) Da una parte ci sono Stefano Patuanelli, Federico D’Incà, Paola Taverna e Alfonso Bonafede. Dall’altra Danilo Toninelli, Carla Ruocco, Luigi Gallo e Davide Crippa. In mezzo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il presidente della Camera Roberto Fico. Sono i nomi più noti tra ischierati con(i primi), con(i secondi) e quelli che non hanno ancora deciso cosa fare nella diaspora a 5 Stelle prossima ventura. Ovvero quando, come ormai è molto probabile, la frattura tra Giuseppee Beppeprodurrà un partito contiano un MoVimento grillino. E in molti saranno costretti ...

