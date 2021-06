«Lunae Lumen» | a Firenze la video installazione di Felice Limosani

(Di mercoledì 30 giugno 2021) «Guarda che luna» verrebbe da dire entrando all’IQOS Boutique di Firenze, in via della Vigna Nuova. È proprio qui, infatti, che fino al 10 luglio 2021, sarà possibile ammirare Lunae Lumen, la suggestiva video installazione di Felice Limosani, artista multidisciplinare tra i più importanti esponenti contemporanei dell’arte visiva e delle sue forme emergenti di espressione.

