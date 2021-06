L’Italia deve scalzare la Francia dall’alleanza con la Germania? (Di mercoledì 30 giugno 2021) All’interno dell’Unione Europea si è delineato un “asse” che unisce Parigi a Berlino che ha avuto la sua più importante certificazione negli accordi di Aquisgrana. Il 22 gennaio del 2019, Francia e Germania hanno aggiornato le loro relazioni bilaterali per spartirsi le rispettive sfere di influenza, costruire un’area franco-tedesca ed essere “il motore dell’integrazione europea”, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 30 giugno 2021) All’interno dell’Unione Europea si è delineato un “asse” che unisce Parigi a Berlino che ha avuto la sua più importante certificazione negli accordi di Aquisgrana. Il 22 gennaio del 2019,hanno aggiornato le loro relazioni bilaterali per spartirsi le rispettive sfere di influenza, costruire un’area franco-tedesca ed essere “il motore dell’integrazione europea”, InsideOver.

