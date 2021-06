Italia, Florenzi torna ad allenarsi con i compagni (Di mercoledì 30 giugno 2021) COVERCIANO (Firenze) - Dopo il ritorno in campo di ieri, Alessandro Florenzi vola verso il pieno recupero: l'ex capitano della Roma è in gruppo nell'allenamento di oggi pomeriggio della nazionale ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 30 giugno 2021) COVERCIANO (Firenze) - Dopo il ritorno in campo di ieri, Alessandrovola verso il pieno recupero: l'ex capitano della Roma è in gruppo nell'allenamento di oggi pomeriggio della nazionale ...

Advertising

sportli26181512 : #Italia, #Florenzi torna ad allenarsi con i compagni: Azzurri al lavoro a Coverciano in vista dei quarti di finale… - CalcioPillole : In casa #Ita si prepara la sfida contro il #Bel di venerdì sera. Mancini va verso il recupero di Giorgio #Chiellini… - CinqueNews : Florenzi verso l’addio alla Roma: niente Italia per lui - robertopontillo : '#Euro2020 Italia, per Chiellini allenamento col gruppo e partitella: rientro vicino Florenzi migliora ma si va ver… - infoitsport : Italia, news verso il Belgio: Chiellini ancora in gruppo, Florenzi migliora -