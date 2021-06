Il PSG fa shopping anche in Serie A: offerto un top alla Lazio (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il Paris Saint Germain su Correa della Lazio, che chiede 45 milioni. Il club parigino intende inserire Sarabia nell’operazione. L’interesse c’è, l’offerta giusta non ancora. Il Paris Saint Germain è sulle tracce di Joaquin Correa, inserito dalla Lazio nella lista dei giocatori cedili dopo l’arrivo in panchina di Maurizio Sarri. Le due parti hanno già Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il Paris Saint Germain su Correa della, che chiede 45 milioni. Il club parigino intende inserire Sarabia nell’operazione. L’interesse c’è, l’offerta giusta non ancora. Il Paris Saint Germain è sulle tracce di Joaquin Correa, inserito dnella lista dei giocatori cedili dopo l’arrivo in panchina di Maurizio Sarri. Le due parti hanno già Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

SStefano93 : @_alex91_ Perché non possono trattenere più i loro migliori giocatori così come non ci riescono più le italiane, tr… - PaulCheeks1 : @skywalker8781 @PSG_inside Una barzelletta. Quando l'emergenza sarà finita troveranno il modo di adattare comunque… - dan_ceres : RT @MileTrecarichi: ??Il #calciomercato è quella cosa che il #PSG compra quasi tutti e alle altre squadre non resta che aspettare finisca l… - Cucciolina96251 : RT @MileTrecarichi: ??Il #calciomercato è quella cosa che il #PSG compra quasi tutti e alle altre squadre non resta che aspettare finisca l… - MileTrecarichi : ??Il #calciomercato è quella cosa che il #PSG compra quasi tutti e alle altre squadre non resta che aspettare finis… -

Ultime Notizie dalla rete : PSG shopping Juve, Paratici pronto allo shopping bianconero ... Fabio Paratici sarebbe pronto a un vero e proprio shopping in casa Juve. Secondo la Rosea , ... Il centrocampista francese, sottratto al PSG a parametro zero, sembrerebbe una strada più percorribile, ...

Moise Kean del Psg distribuisce cibo in strada ai poveri a Parigi Un cuore grande. L'attaccante del Psg e della Nazionale non trascorre il suo tempo solo tra allenamenti, partite, shopping e i normali divertimenti di un ragazzo di 21 anni. Ma anche dedicandosi a chi non può permettersi nulla, che ...

Il PSG fa shopping anche in Serie A: offerto un top alla Lazio SerieANews Il solito Psg alla faccia del fair-play: ora vuole prendere Pjanic dal Barça Il 31 agosto è lontano, tanti club sono ancora alle prese con le cessioni per poter poi reinvestire sul mercato, ma non il Psg. Da quando è finita la Ligue 1 i colpi passati in rassegna sono stati div ...

Mercato, Hakimi al Psg: manca solo la firma. All'Inter settanta milioni Prosegue la spesa dei parigini a Milano: e dopo Donnarumma arriva l'esterno marocchino, a cui sono stati offerti 10 milioni netti più bonus ...

... Fabio Paratici sarebbe pronto a un vero e proprioin casa Juve. Secondo la Rosea , ... Il centrocampista francese, sottratto ala parametro zero, sembrerebbe una strada più percorribile, ...Un cuore grande. L'attaccante dele della Nazionale non trascorre il suo tempo solo tra allenamenti, partite,e i normali divertimenti di un ragazzo di 21 anni. Ma anche dedicandosi a chi non può permettersi nulla, che ...Il 31 agosto è lontano, tanti club sono ancora alle prese con le cessioni per poter poi reinvestire sul mercato, ma non il Psg. Da quando è finita la Ligue 1 i colpi passati in rassegna sono stati div ...Prosegue la spesa dei parigini a Milano: e dopo Donnarumma arriva l'esterno marocchino, a cui sono stati offerti 10 milioni netti più bonus ...