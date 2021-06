Il distanziometro in discoteca | quella clip che vibra e traccia se ti avvicini troppo L' idea di 5 marchigiani sperimentata a Lecco Come

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : distanziometro discoteca

2' di lettura 29/06/2021 - Ina ballare in tutta sicurezza grazie al. In attesa di sapere quanto e come i locali da ballo potranno riprendere l'attività ci si ingegna per coniugare il divertimento con la ...ANCONA Ina ballare in tutta sicurezza grazie al. Ovvero una clip partorita nell'ora più buia del lockdown e che ora, grazie a un sistema avanzato di sensoristica, diventa una sorta di ...Discoteche e "popolo della notte" sicuro grazie al distanziometro, realizzato e brevettato da Iotalab, start up anconetana nata dall’unione tra Vesta e Zanini Consulting. Alla vigilia della ripartenza ...L'IDEAIn discoteca a ballare in tutta sicurezza grazie al distanziometro. Ovvero una clip partorita nell'ora più buia del lockdown e che ora, grazie a un sistema avanzato di sensoristica diventa una..