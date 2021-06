Foggia, truffa all'Inps: soldi e smartphone per ottenere il riconoscimento dell'invalidità: tre arresti (Di mercoledì 30 giugno 2021) Agli arresti un medico componente della commissione di invalidità, un funzionario dll'istituto e un dipendente di un patronato Caf. Operazione di polizia e guardia di finanza Leggi su repubblica (Di mercoledì 30 giugno 2021) Agliun medico componentea commissione di, un funzionario dll'istituto e un dipendente di un patronato Caf. Operazione di polizia e guardia di finanza

Advertising

poliziadistato : Operazione #squadramobile e @GDF Foggia per corruzione, falso ideologico e materiale e truffa ai danni Inps messa i… - fattoquotidiano : Foggia, soldi e regali in cambio del certificato di invalidità: medico legale, funzionario e dipendente del Caf arr… - MediasetTgcom24 : Foggia, truffa all'Inps per avere invalidità: tre arresti #cronacafoggia - SmorfiaDigitale : Foggia, truffa all'Inps per avere l'invalidit : tre arresti - Tgcom24 - ve10ve : RT @fattoquotidiano: Foggia, soldi e regali in cambio del certificato di invalidità: medico legale, funzionario e dipendente del Caf arrest… -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia truffa Foggia, truffa all'Inps per avere invalidità: tre arresti Per avere dallo Stato indebiti emolumenti. 30 giugno 2021 10:43 Foggia, truffa all'Inps per avere invalidità: tre arresti - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > ...

Foggia, truffa all'Inps per avere l'invalidità: tre arresti commenta Foggia, truffa all'Inps per avere invalidità: tre arresti - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci La polizia e la guardia di finanza di Foggia hanno arrestato tre persone con l'accusa ...

Foggia, truffa all'Inps: soldi e smartphone per ottenere il riconoscimento dell'invalidità: tre arresti La Repubblica Truffa ai danni dell'Inps: 3 arresti a Foggia Un medico legale e un funzionario amministrativo dell’Inps, insieme a un dipendente di un patronato Caf (Centro assistenza fiscale), avevano messo in piedi un sistema per truffare lo Stato attraverso ...

Foggia, truffa all'Inps: il medico teneva 17 mila euro nella lavatrice FOGGIA. Nel corso di una perquisizione in casa del medico legale Giovanni Antonio Dell'Aquila, di 60 anni, di Lesina (Foggia) arrestato con altre due persone nell'ambito dell'inchiesta sulla truffa pe ...

Per avere dallo Stato indebiti emolumenti. 30 giugno 2021 10:43all'Inps per avere invalidità: tre arresti - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > ...commentaall'Inps per avere invalidità: tre arresti - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci La polizia e la guardia di finanza dihanno arrestato tre persone con l'accusa ...Un medico legale e un funzionario amministrativo dell’Inps, insieme a un dipendente di un patronato Caf (Centro assistenza fiscale), avevano messo in piedi un sistema per truffare lo Stato attraverso ...FOGGIA. Nel corso di una perquisizione in casa del medico legale Giovanni Antonio Dell'Aquila, di 60 anni, di Lesina (Foggia) arrestato con altre due persone nell'ambito dell'inchiesta sulla truffa pe ...