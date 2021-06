Fiorentina Ribery: il futuro del calciatore è in bilico (Di mercoledì 30 giugno 2021) Un colpo vincente dell Fiorentina è stato quello di Franck Ribery, il calciatore più tecnico e con più esperienza della rosa viola. Ma ci sono voci che parlano già di un suo probabile addio alla squadra per puntare ad una nuova avventura in Serie A. Ma il giocatore ha espresso la volontà di rimanere e di rinnovare con la squadra toscana. Tutto è in salita e non si sa come andrà a finire la questione attualmente. Milan: trovato l’accordo per la permanenza di Brahim Diaz Fiorentina Ribery: il messaggio del calciatore “Come ti ho sempre detto la mia priorità è continuare con la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 30 giugno 2021) Un colpo vincente dellè stato quello di Franck, ilpiù tecnico e con più esperienza della rosa viola. Ma ci sono voci che parlano già di un suo probabile addio alla squadra per puntare ad una nuova avventura in Serie A. Ma il giocatore ha espresso la volontà di rimanere e di rinnovare con la squadra toscana. Tutto è in salita e non si sa come andrà a finire la questione attualmente. Milan: trovato l’accordo per la permanenza di Brahim Diaz: il messaggio del“Come ti ho sempre detto la mia priorità è continuare con la ...

