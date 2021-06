Fioramonti | ' Grillo ci ha messo tre anni per capire che Conte non era il messia Ora è tardi

(Di mercoledì 30 giugno 2021) di Antonello Sette Beppeha licenziato definitivamente Giuseppe. Ha detto che non può risolvere i problemi del M5s perché non ha né visione politica né capacità manageriale. Si ritorna al ...

Capisco quello che dice ora Beppe, ma non posso giustificarlo, perché doveva capirlo non ora, ma qualche anno fa. ad_dyn Quale è il problema di fondo? Perché i Cinquestelle si sono arenati nel ...È stata l'epoca di Conte, appunto, ma prima ancora dei Paolo Becchi e dei; il Movimento ... Orainaugura una terza fase: quella in cui il grillismo garantisce credibilità politica solo ...L'ex ministro dell'Istruzione ha lasciato il M5s e ora è deputato di FacciamoECO nel Gruppo Misto della Camera ...Da setta contro professori ed esperti a oggetto di studio autonomo per aspiranti leader. Ma la vera apoteosi avverà quando i grillini passeranno dalla cronaca alla storia ...