Dissesto e debiti, Pepe contrattacca: “L’assessore al Bilancio smentisce solo Mastella, non me” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue lo scontro politico sui debiti e sul Dissesto di palazzo Mosti e a intervenire è Fausto Pepe che vede nella replica a lui indirizzata ieri (leggi qui) dalL’assessore Maria Carmela Serluca un assist per tornare all’attacco. Dichiara infatti l’ex sindaco di Benevento: “L’assessore al Bilancio Serluca, con la nota di ieri, smentisce solamente il suo Sindaco, difatti dice in maniera chiara e senza fraintendimenti che non conosce la massa passiva dell’Ente, ed evidentemente nemmeno la massa attiva relativa al ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue lo scontro politico suie suldi palazzo Mosti e a intervenire è Faustoche vede nella replica a lui indirizzata ieri (leggi qui) dalMaria Carmela Serluca un assist per tornare all’attacco. Dichiara infatti l’ex sindaco di Benevento: “alSerluca, con la nota di ieri,solamente il suo Sindaco, difatti dice in maniera chiara e senza fraintendimenti che non conosce la massa passiva dell’Ente, ed evidentemente nemmeno la massa attiva relativa al ...

