Deddy pubblica il nuovo video e i fan notano un dettaglio riguardo Rosa (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo la fortunata esperienza ad Amici 20, Deddy non ne vuole sapere di fermarsi. Il cantante dopo aver pubblicato il suo primo EP, Il Cielo Contromano, sta ottenendo un successo dietro l'altro. Le sue canzoni sono le più ascoltate del momento e stanno occupando un posto fisso nelle classifiche italiane. Il suo nome, tuttavia, nell'ultimo periodo è balzato anche sulle riviste di gossip a causa dell'improvvisa fine della relazione con Rosa Di Grazia, conosciuta proprio grazie al talent di Mediaset. Nonostante i due abbiano deciso di mantenere il silenzio per settimane, la ballerina si è vista costretta qualche giorno fa a vuotare il ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo la fortunata esperienza ad Amici 20,non ne vuole sapere di fermarsi. Il cantante dopo averto il suo primo EP, Il Cielo Contromano, sta ottenendo un successo dietro l'altro. Le sue canzoni sono le più ascoltate del momento e stanno occupando un posto fisso nelle classifiche italiane. Il suo nome, tuttavia, nell'ultimo periodo è balzato anche sulle riviste di gossip a causa dell'improvvisa fine della relazione conDi Grazia, conosciuta proprio grazie al talent di Mediaset. Nonostante i due abbiano deciso di mantenere il silenzio per settimane, la ballerina si è vista costretta qualche giorno fa a vuotare il ...

