De Laurentiis: «Gli arbitri sono un centro di potere. Lei conosce la massoneria?» (Di mercoledì 30 giugno 2021) De Laurentiis e gli arbitri. Nella conferenza stampa ha toccato anche il tema degli arbitri e del potere. «Gli arbitri sono un centro di potere. L’Italia è il Paese dei poteri forti. Lei conosce la massoneria? È molto sviluppata in Italia come in Inghilterra. Il centro di potere è quel luogo in cui esercito con forza il potere. Se sei amico, ti favorisco. Se sei nemico, non ti favorisco. Ho chiesto chissà quante volte la possibilità del Var a chiamata, due volte per ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dee gli. Nella conferenza stampa ha toccato anche il tema deglie del. «Gliundi. L’Italia è il Paese dei poteri forti. Leila? È molto sviluppata in Italia come in Inghilterra. Ildiè quel luogo in cui esercito con forza il. Se sei amico, ti favorisco. Se sei nemico, non ti favorisco. Ho chiesto chissà quante volte la possibilità del Var a chiamata, due volte per ...

Advertising

claudioruss : De Laurentiis: 'Verona-Napoli? Il mister in alcune partite non si sentiva nella forma perfetta, tutti gli interlocu… - claudioruss : De Laurentiis: 'Sono stati momenti difficili questi del Covid, ci ha colti impreparati: non c'è stato spazio e temp… - claudioruss : De Laurentiis: 'Ieri ho sentito Fienga della Roma, gli ho detto che ci stava fregando un 14enne: dovremmo rispettar… - matteob00 : RT @claudioruss: De Laurentiis: 'Volete venire allo stadio? Vaccinatevi, ma poi non rompetemi le scatole con il 25% della capienza. Chi l'h… - eantoniopolonia : RT @claudioruss: De Laurentiis: 'Volete venire allo stadio? Vaccinatevi, ma poi non rompetemi le scatole con il 25% della capienza. Chi l'h… -